По словам его жены, муж содержит двух несовершеннолетних детей и является единственным кормильцем в семье.

В Харькове к 3 годам лишения свободы приговорили 52-летнего мужчину, который уклонился от мобилизации, мотивируя такой шаг необходимостью кормить семью. Об этом говорится в приговоре Ленинского райсуда Харькова, сообщает ТСН.

Как отмечается в решении, мужчина в июле 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к несению службы. В тот же день он получил боевую повестку и должен был прибыть в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину не признал. По его словам, сотрудники ТЦК, не представляясь, применяя физическую силу, бросили его в автомобиль, доставив в ТЦК и выписав повестку. После этого за 15 минут была пройдена ВВК, где его не спрашивали об имеющихся заболеваниях и снова выдали повестку о необходимости явки 11 июля 2023 года. В этот день мужчина в ТЦК не явился, а пошел на работу, поскольку "нужно кормить семью". К правоохранителям из-за действий ТЦК он не обращался, документы о болезни в ВВК не приносил.

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Жена мужчины заявила, что она работает в детском саду, который временно закрыли. По ее словам, муж содержит их двух несовершеннолетних детей. Кроме того, женщина отметила, что является христианкой и против, чтобы муж, который есть единственным кормильцем, брал в руки оружие и воевал.

Также жена военнообязанного сообщила, что он в детстве болел туберкулезом и другими заболеваниями, которые не позволяют служить.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Житель Львовской области отказался от мобилизации из-за религии

В марте жителя Львовской области приговорили к трем годам заключения за отказ от мобилизации. Мужчина заявил, что он является верующим человеком, и не желает держать оружие в руках, поскольку это запрещает его церковь и религия.

На суде служитель религиозной организации религиозной общины "Агапа" Церкви христиан веры евангельской во Львове заявил, что военнообязанный является членом церкви и активно помогает ей. Однако крещение принял недавно. По словам служителя, религия, которую он исповедует прямо не запрещает нести военную службу.

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