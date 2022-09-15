Водоснабжение в некоторых общинах сейчас частично отсутствует из-за проведения ремонтных работ.

Угроз затоплений или подтоплений в Кривом Роге после удара российских оккупантов по гидротехническим сооружениям пока нет.

Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в эфире информационного телемарафона.

"По территории города уровень воды потихоньку спадает, потому что наши ГСЧС службы, Горводоканал и власти города работали всю ночь и ликвидировали последствия обстрела, прорыва дамбы. Им удается ликвидировать, но еще работы продолжаются. В некоторых территориях громад вода поднимается, потому что доходит вчерашняя вода по территории района, но не критично, контролируемо, все следим за этой ситуацией. Нет угроз относительно больших затоплений или подтоплений", - сказал Ситниченко.

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По его словам, водоснабжение в некоторых громадах сейчас частично отсутствует из-за проведения ремонтных работ.

"Некоторые неудобства еще будут, но они быстро ликвидируются", - добавил Ситниченко.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября после 17:00 российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения. Он добавил, что предварительно, без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Спустя некоторое время начальник военной администрации города Александр Вилкул сообщил, что после вражеского обстрела в Кривом Роге была возобновлена подача воды для населения. Он предупредил, если вода еще не дошла до дома, то дойдет в ближайшее время.

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