Ликвидация последствий ударов РФ по гидротехническим сооружениям Кривого Рога продолжалась всю ночь.

Уровень воды в реке Ингулец Кривого Рога Днепропетровской области снизился уже на 40 сантиметров - и падает дальше.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Спасибо спасателям, аварийным службам и всем, кто работал всю ночь и продолжает работать сейчас. Каждый из вас сделал невероятное", - добавил Резниченко. Видео дня

Как отметил ранее начальник ВГА Александр Вилкул, ликвидация последствий ударов РФ по критической инфраструктуре Кривого Рога продолжалась всю ночь. Аварийные службы были вынуждены сделать два подрыва дамбы в районе Черногорка, чтобы увеличить пропускную способность воды.

Всего подтоплено 112 домов и дачных участков Ингулецкого района.

По обновленной информации, Россия атаковала вечером 14 сентября гидротехнические сооружения Кривого Рога крылатыми ракетами "Кинжал" и "Искандер", одна из них попала, в том числе, и в водопровод 600 мм, там - крупная авария, отметил Вилкул.

В связи с атакой россиян уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. Прошла эвакуация жителей нескольких районов.

По мнению аналитиков Института изучения войны, оккупанты, вероятно, хотели повредить понтонные мосты ВСУ ниже по течению в свете недавних сообщений о том, что ВСУ пытаются расширить свой плацдарм через реку в районе Давыдова Брода.

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