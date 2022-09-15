Уровень воды в реке Ингулец Кривого Рога Днепропетровской области снизился уже на 40 сантиметров - и падает дальше.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Спасибо спасателям, аварийным службам и всем, кто работал всю ночь и продолжает работать сейчас. Каждый из вас сделал невероятное", - добавил Резниченко.Видео дня
Как отметил ранее начальник ВГА Александр Вилкул, ликвидация последствий ударов РФ по критической инфраструктуре Кривого Рога продолжалась всю ночь. Аварийные службы были вынуждены сделать два подрыва дамбы в районе Черногорка, чтобы увеличить пропускную способность воды.
Всего подтоплено 112 домов и дачных участков Ингулецкого района.
По обновленной информации, Россия атаковала вечером 14 сентября гидротехнические сооружения Кривого Рога крылатыми ракетами "Кинжал" и "Искандер", одна из них попала, в том числе, и в водопровод 600 мм, там - крупная авария, отметил Вилкул.
В связи с атакой россиян уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. Прошла эвакуация жителей нескольких районов.
По мнению аналитиков Института изучения войны, оккупанты, вероятно, хотели повредить понтонные мосты ВСУ ниже по течению в свете недавних сообщений о том, что ВСУ пытаются расширить свой плацдарм через реку в районе Давыдова Брода.