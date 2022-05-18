Они отрабатывают форсирование водных преград, проверку сил и средств противовоздушной обороны.

В вооруженных силах Республики Беларусь до 21 мая продолжается "второй этап проверки боевой готовности", сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по территории Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях определены подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы.

"В вооруженных силах Республики Беларусь до 21 мая продолжается второй этап проверки боевой готовности. Отрабатываются вопросы форсирования водных преград и проверки дежурных сил и средств противовоздушной обороны. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

Как известно, российские войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

С территории Беларуси РФ периодически запускает по украинским объектам ракеты.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

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