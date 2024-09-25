Он объяснил, как уничтожение складов с ракетами и бомбами на территории РФ поможет отсрочить удары или существенно уменьшить их вред.

Уничтожение крупных складов с ракетами и бомбами на территории РФ - это один из способов помешать планам РФ нанести удары по объектам трех украинских АЭС накануне зимы. Об этом сказал военный эксперт, сотрудник СБУ (2004-2015) Иван Ступак в эфире Апостроф TV.

Он отметил, что россияне хотят атаковать не здания самих атомных станций, а распределительные мощности - объекты, передающие электроэнергию, которая производится на АЭС.

"Их цель уничтожить эти мощности, а восстановить их чрезвычайно сложно. Возможно, но это займет определенный период времени. И россияне хотят это сделать именно в зимний период, чтобы украинцы чувствовали не то что дискомфорт как в 2022, 2023 году, а безумный дискомфорт в 2024 году. Учитывая предыдущие попадания, инфраструктура уже не настолько сильная, как это было в 22-23 годах", - отметил Ступак.

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По его словам, эти объекты не просто уничтожить, потому что для этого надо применить определенный немалый ресурс средств поражения.

"Украина работает над тем, чтобы этого не было. Или отсрочить или существенно уменьшить вред от таких ударов. Что делается? Прошлая неделя - это уничтожение, по разным оценкам, 2 или 3 больших складов с этими боеприпасами - с баллистикой, с крылатыми ракетами, с управляемыми авиабомбами. В частности, склад в городе Торопец: специалисты насчитали общую мощность взрыва 30 килотонн. Для сравнения, 15 килотонн - это был тротиловый эквивалент ядерной бомбы "Малыш", которая была сброшена в 1045 году на Японию. Украина вот таким уничтожением пытается отсрочить российские удары. Нет ракет - нет ударов, или удары "жиденькие". Потому что может быть 20-30 ракет на одну цель, а может быть только 10. Таким образом Украина пытается спасти нашу энергосистему в отопительный сезон 24-25 лет", - пояснил Ступак.

Планы Кремля ударить по атомной энергетике Украины - что известно

На днях глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина обратилась к союзникам и международным институтам в связи с планами Кремля ударить по объектам украинской атомной энергетики. По его информации, украинская разведка имеет данные, что враг планирует атаковать открытые распределительные устройства на АЭС и подстанции электропередачи, критические для безопасной эксплуатации атомной энергетики.

В Минэнерго впоследствии отметили, что атаки России на критические для украинских АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всего европейского континента. В министерстве призвали МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН, где инфорумвав сообщество о намерениях РФ относительно ударов по объектам атомных электростанций в Украине. Глава государства подчеркнул, если Россия готова так далеко зайти, это значит, что ничего не является ценным для Москвы. "Цинизм РФ продолжится, если им это позволить", - подчеркнул Зеленский.

Украина уже длительное время убеждает страны-союзницы позволить бить их дальнобойным оружием вглубь РФ, чтобы уничтожить военные объекты и уменьшить военный потенциал страны-агрессора. Сейчас Украина пытается это делать оружием собственных разработок. В частности, на прошлой неделе Силы обороны Украины атаковали несколько крупных хранилищ боеприпасов врага на территории России. Так, был удар по 107-му арсеналу в Торопце, потом был удар по 23-му арсеналу тоже в Тверской области. Также был удар по 719-й артиллерийской базе в Тихорецке.

Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что эти удары привели к очень большим потерям врага в боеприпасах. К тому же уничтоженные арсеналы тормозят логистику врага, он вынужден переориентировать железную дорогу, транспортные пути, а это тоже убытки.

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