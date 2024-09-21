Украина просит как можно быстрее реализовать договоренности и предотвратить сценарий террористического государства.

Украина обратилась к союзникам и международным институтам в связи с планами Кремля ударить по объектам украинской атомной энергетики.

Как отмечает в сети Х глава МИД Украины Андрей Сибига, по данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам украинской атомной энергетики накануне зимы. В частности, это касается открытых распределительных устройств на АЭС и подстанциях электропередачи, критических для безопасной эксплуатации атомной энергетики.

Сибига подчеркнул, что повреждение этих установок создает высокий риск ядерного инцидента с глобальными последствиями. Украинские спецслужбы передали эти данные нашим партнерам. Об этом также сообщили в МАГАТЭ.

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"Россия - единственное государство, которое захватило АЭС в Европе, шантажируя мир. Украинская формула мира содержит положения об обеспечении радиологической и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, которые уважают Устав ООН, предотвратить сценарий террористического государства", - написал он.

Министр выразил благодарность МАГАТЭ за решение о расширении миссии на ряде энергетических объектов Украины.

"Просим Агентство, страны-партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности. Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссии на всех соответствующих объектах", - отметил Сибига.

При этом руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что у РФ уже есть планы таких ударов. "Подготовительные действия армии России уже идут и планы таких ударов существуют в Москве. Медлить с реакцией нельзя", - констатировал Коваленко.

МАГАТЭ и Украина

Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию, которая подтверждает, что украинские атомные станции, среди которых и оккупированная Россией Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины. Соавторами документа выступили 52 страны-члены агентства.

МАГАТЭ призвала к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.

В этом месяце стало известно, что МАГАТЭ расширяет мониторинговые миссии в Украине на объекты инфраструктуры, имеющие влияние на безопасность АЭС.

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