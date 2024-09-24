Украина имеет доказательства таких намерений страны-агрессора.

Россия хочет атаковать три атомные электростанции на территории Украины.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН. Он отметил, что есть доказательства таких намерений страны-агрессора.

"Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне. Россия снова пытается разрушить нашу энергетику. И на этот раз они даже более циничны. Они хотят атаковать три наши атомные электростанции. У нас есть эта информация и доказательства. Если Россия готова так далеко зайти, это значит, что ничего не является ценным для Москвы. Цинизм РФ продолжится, если им это позволить", – подчеркнул он.

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РФ готовит атаки по украинским АЭС: что известно

Президент Владимир Зеленский в интервью одному из западных изданий сказал, что Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС – возможно, такие действия осуществляются для подготовки ударов по ядерным объектам.

Несколько дней назад стало известно, что Украина обратилась к союзникам и международным институтам в связи с планами Кремля ударить по объектам украинской атомной энергетики.

Как сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, у украинской разведки есть информация о том, что враг планирует атаковать открытые распределительные устройства на АЭС и подстанции электропередачи, критические для безопасной эксплуатации атомной энергетики.

В Минэнерго впоследствии отметили, что атаки России на критические для украинских АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всего европейского континента. В министерстве призвали МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий.

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