Зеленский заявил, что РФ хочет атаковать атомные электростанции в Украине / фото president.gov.ua

Россия хочет атаковать три атомные электростанции на территории Украины.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН. Он отметил, что есть доказательства таких намерений страны-агрессора.

"Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне. Россия снова пытается разрушить нашу энергетику. И на этот раз они даже более циничны. Они хотят атаковать три наши атомные электростанции. У нас есть эта информация и доказательства. Если Россия готова так далеко зайти, это значит, что ничего не является ценным для Москвы. Цинизм РФ продолжится, если им это позволить", – подчеркнул он.

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РФ готовит атаки по украинским АЭС: что известно

Президент Владимир Зеленский в интервью одному из западных изданий сказал, что Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС – возможно, такие действия осуществляются для подготовки ударов по ядерным объектам.

Несколько дней назад стало известно, что Украина обратилась к союзникам и международным институтам в связи с планами Кремля ударить по объектам украинской атомной энергетики.

Как сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, у украинской разведки есть информация о том, что враг планирует атаковать открытые распределительные устройства на АЭС и подстанции электропередачи, критические для безопасной эксплуатации атомной энергетики.

В Минэнерго впоследствии отметили, что атаки России на критические для украинских АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всего европейского континента. В министерстве призвали МАГАТЭ ускорить развертывание мониторинговых миссий.

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