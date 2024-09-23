Он выразил убеждение, что уничтожение этих арсеналов имеет более разветвленный, широкий эффект.

Удары украинских беспилотников по трем складам боеприпасов в глубине российской территории, нанесли врагу очень большие потери.

Об этом сказал в эфире Украинского Радио военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что эти потери не повлияют сразу на наступление оккупантов на фронте, но через три недели они почувствуют их. К тому же уничтоженные арсеналы тормозят логистику врага, он вынужден переориентировать железную дорогу, транспортные пути, а это тоже убытки.

Был удар по 107-му арсеналу в Торопце Тверской области, потом был удар по 23-му арсеналу тоже в Тверской области. Также был удар по 719-й артиллерийской базе в Тихорецке. Аналитик отметил, что многие предполагали, что на 107-м арсенале было уничтожено 750 тыс. единиц боеприпасов. "Это много. Ведь были оценки, что Северная Корея прислала от 3 до 5 млн единиц боеприпасов, поэтому это четвертая часть от 3 млн и это только то, что было уничтожено на 107-м арсенале. Если добавить еще Тихорецк и 23-й арсенал, то потери очень большие", - отметил Попович.

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Он также добавил, что уничтоженные склады обеспечивали некоторые направления и теперь россиянам придется искать другие склады для этого. "Это переориентация железной дороги, транспортных путей... Поэтому это существенные потери. Кроме того, удары же на этом не закончатся", - сказал аналитик.

Кроме того, по словам Поповича, уничтоженные склады были стратегическими, поэтому последствия могут быть более далеко идущие.

"... Через 2-3 недели возникнет вопрос, где брать боеприпасы, чтобы поставлять на фронт. Брали их именно с тех складов, но теперь их нет и россиянам нужно будет решать важную задачу - откуда поставлять теперь", - сказал Попович и добавил, что уничтожение этих арсеналов имеет более разветвленный, широкий эффект.

Удар по складу в Тверской области

В ночь на 18 сентября город Торопец Тверской области атаковали дроны, в результате чего был уничтожен военный арсенал.

Впоследствии в СНБО Украины рассказали, что на пораженном складе враг хранил ракеты к реактивной системе залпового огня "Град".

Позже Defense Express сообщило, что в Тверской области уничтожили 60-70 хранилищ с 30 тыс. различных боеприпасов.

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