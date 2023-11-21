Вероятность того, что нам позволят использовать западное оружие для ударов по территории РФ, очень минимальна, отметил он.

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний рассказал, может ли Украина, после визита в Киев министра обороны США, рассчитывать на получение большего количества оружия или на расширение дальности его использования.

В эфире общенационального информационного телемарафона "Единые новости" эксперт отметил, что визит главы Пентагона Ллойда Остина дает возможность нашим западным партнерам получить более полную информацию о военных потребностях и проблемах Украины, которую невозможно предоставить во время телефонных разговоров.

"Вообще Остин является лоббистом предоставления Украине помощи. На слушаниях в Сенате США он четко отмечал, что Украине нужно помогать и если здесь не остановить Россию, то потом придется американских солдат отправлять в Европу. Он проводил прямые параллели с Первой и Второй мировыми войнами, когда у американцев была такая модель невмешательства в войну в Европе, а потом все равно они были вынуждены присылать войска, потому что не остановили на подступах. Поэтому, это очень хороший знак. Тем более накануне "Рамштайна", где будут собираться все главы оборонных ведомств, чтобы ускорять процессы предоставления оружия", - акцентировал Загородний.

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В то же время, нужно четко понимать, что использовать западное оружие для ударов по территории РФ Украине не позволят. "Вероятность очень минимальна. Поскольку это вообще политика США в отношении ядерных держав. Если внимательно посмотреть, например, чем вооружена армия Тайваня и Южной Кореи, там есть американские самолеты, зенитные ракетные комплексы Patriot, но ракет нет. "Томагавки" они не дают. Ракеты большой дальности Тайвань и Южная Корея делают сами. Потому что это политика США, которая заключается в конкретном вопросе, чтобы Америка не была втянута в войну с Китаем, такая же логика с Российской Федерацией", - пояснил Загородний .

Эксперт считает, что без переноса войны на территорию РФ, без нарушения их логистики, без уничтожения их промышленных предприятий, она затянется надолго. Но, учитывая то, что для ударов по территории России, Украина может применять оружие только собственного производства, вопрос безопасности "нужно брать в собственные руки"

"Украина вынуждена будет сама делать оружие и переносить войну на территорию России. Это исключительно наша компетенция - оружие собственного производства. Это наша война, гибнут наши граждане. Мы должны понимать, что безопасность, все же, нужно брать в собственные руки и расширять массовое производство именно на территории нашего государства. Снаряды, например, 152 мм по территории России украинского производства можно применять, а если это будет западного производства, то нельзя. Мы четко должны понимать эти ограничения", - акцентировал Загородний.

Он обратил внимание, с тех пор как Украина начала производство собственных надводных дронов, то решился вопрос с "зерновым коридором". "Теперь и Эрдоган нам не нужен, когда он ходит со своей комиссией. Потому что СБУ "наштамповало" дроны Sea Baby "морской малыш". Представьте себе, если у нас будет не тысячу дронов, а десять тысяч, которые будут патрулировать территорию Черного моря", - добавил Загородний.

Эксперт отметил, чтобы не зависеть от внешних факторов и решений, нужно производить собственное оружие именно на территории Украины.

"Лучше производство оружия разворачивать не на территории Европы, а именно на территории Украины. Поэтому еще это и налоги, и рабочие места, и вопрос ограничения военных технологий. Военные технологии всегда попадают под ограничения и если мы произведем продукт на территории Европы, то уже будет большой вопрос, это западный продукт или украинский, дадут ли его экспортировать в Украину. Если у нас будут свои ракеты, дроны, то мы никого и ничего не будем спрашивать, или нам бить или не бить. Только будет вопрос - сегодня Брянск или Краснодар, или другое место будет нашей целью", - акцентировал Загородний.

Он резюмировал, что Украина должна иметь независимость и автономность в вопросе оружия. "Чтобы не хвататься за сердце и не тянуться за валидолом, будет ли голосование (в Сенате США - УНИАН) или нет",- подчеркнул эксперт.

Визит Остина в Украину: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 ноября с визитом в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин вместе с делегацией из Пентагона.

Представители делегации рассказали, что США смогут продолжать поставлять военную помощь Украине "по крайней мере, в течение некоторого времени". В то же время отметив, что сама помощь оказывается "дозировано".

Также, Минобороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности и обороны. В пакет включены дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование.

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