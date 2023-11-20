Известно, что будут продолжаться поставки дальнобойного оружия и артиллерийских боеприпасов.

США смогут продолжать поставлять военную помощь Украине "по крайней мере, в течение некоторого времени". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей делегации Пентагона, которая во главе с Ллойдом Остином 20 ноября приехала с визитом в Киев.

Известно, что будут продолжаться поставки дальнобойного оружия (вероятно, речь идет о ракетах ATACMS) и артиллерийских боеприпасов. В то же время в Пентагоне признали, что помощь Украине выделяется "дозированно", поскольку запас доступных средств уменьшается.

"Администрация Байдена предложила дополнительную помощь Украине на сумму более 60 миллиардов долларов, а также около 14 миллиардов долларов на финансирование Израиля в рамках масштабного дополнительного пакета, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) сопротивлялся совместным действиям по этим двум вопросам. Джонсон стремился разделить предложения и связать помощь Израилю с огромными сокращениями расходов Налоговой службы", – напомнили авторы материала.

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Члены делегации Пентагона отмечают, что Израиль почти не оттягивает на себя помощь для Украины. Там подчеркнули, что "две армии сталкиваются с двумя разными видами борьбы".

"Есть некоторое совпадение. Но там, где есть дублирование в определенных видах боеприпасов… сокращение возможностей не происходит", – рассказал собеседник WP.

При этом, в ходе визита в Киев чиновники Пентагона надеются узнать больше о стратегии Украины на зиму, "что означает потенциальный поворотный момент в контрнаступлении, которое не привело к ожидаемым успехам в возвращении оккупированных Россией территорий", пишет издание.

Визит Остина в Украину: ключевые моменты

20 ноября глава Петнагона Ллойд Остин прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Ключевая цель этого визита – показать, что Штаты продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Позже в Пентагоне уточнили, что во время визита Остин обсудит с властями Украины обеспечение украинских войск на зимний период и защиту от российских угроз в будущем. Кроме того, затронут тему будущего развития украинских войск.

Известно, что Ллойд Остин уже провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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