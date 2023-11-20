В пакет войдут, в частности, артиллерийские снаряды.

В понедельник, 20 ноября, Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны на общую сумму в 100 млн долларов.

Об этом говорится на сайте Пентагона. Отмечается, что это уже 51-й пакет помощи, который будет предоставлен Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года. Этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование.

В пакет войдут:

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зенитные ракеты Stinger;

одна высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

подрывные боеприпасы для уборки препятствий;

снаряжение для холодной погоды;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

"Соединенные Штаты остаются преданными сотрудничеству с коалицией, которую Соединенные Штаты создали из около 50 членов Альянса и партнеров, которые обеспечивают Украину возможностями, необходимыми для защиты сейчас и сдерживания российской агрессии в будущем. Наши союзники и партнеры активизировались, чтобы предоставить Украине около 36 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности", – говорится в сообщении.

Помощь Украине от США: последние новости

20 ноября в Киев с визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин вместе с делегацией из Пентагона. Ее представители рассказали, что Штаты смогут поставлять военную помощь Украине "по крайней мере, в течение некоторого времени". В то же время там признали, что сама помощь оказывается "дозировано".

В то же время министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула важность поддержки Украины, говоря о запросе администрации Байдена на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долларов.

"Чрезвычайно важно, чтобы эта помощь была оказана Украине и Израилю. Мы не можем допустить, чтобы Украина проиграла битву на внутреннем фронте, потому что ей не хватило денег на содержание учителей или первых служб реагирования в то время, когда она смело воюет на поле боя", – сказала она.

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