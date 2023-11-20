Глава Минобороны США рассказал о встрече с украинским лидером.

Министр обороны США Ллойд Остин в Украине в понедельник, 20 ноября, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский чиновник уже назвал цель встречи с украинским лидером в своем аккаунте в X (Twitter). "Я имел честь встретиться с президентом Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать поддерживать насущные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности", - отмечается в сообщении.

Глава Пентагона от имени администрации президента США Джо Байдена заверил украинских чиновников в том, что американская помощь будет продолжаться, несмотря на рост сопротивления республиканцев в Конгрессе, пишет The Washington Рost.

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Стоит отметить, что это уже второй визит Остина в Украину после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение на нашу землю.

Ллойд Остин приехал в Украину - сегодня это стоит знать

20 ноября стало известно, что Ллойд Остин прибыл в Киев, чтобы встретиться с лидерами украинцев. Главу Минобороны Штатов в Киеве на железнодорожном вокзале встретила американский посол в Украине Бриджит Бринк.

Позже в Пентагоне сообщили, что чиновник хочет обсудить с украинскими лидерами, в частности, обеспечение наших войск во время зимнего периода.

Напомним, 17 ноября Джо Байден поставил подпись под временным бюджетом США, который принят для того, что не было шатдауна - временной частичной остановки работы госорганов. В этом документе не предусмотрено выделение средств на поддержку украинского и израильского государства.

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