Переговоры будут сориентированы на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между США и Украиной, включая обеспечение украинских Вооруженных сил необходимыми боевыми возможностями.

Министр обороны США Ллойд Остин намерен обсудить обеспечение украинских войск на зимний период и в будущем от российских угроз во время своего визита в Киев 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Отмечается, что Остин проведет переговоры с высшим украинским руководством. Он подтвердит постоянную готовность Соединенных Штатов оказывать Украине помощь по безопасности, необходимую для защиты от российской агрессии, а также обсудит стратегический вектор будущего развития украинских военных сил.

"Переговоры будут сориентированы на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной, включая обеспечение украинских Вооруженных сил необходимыми боевыми возможностями как на зимний период, так и для защиты страны от будущих российских угроз", - говорится в сообщении.

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В Пентагоне также напомнили, что позже на этой неделе министр Остин проведет 17-е виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн").

Визит Ллойда Остина в Украину

В понедельник, 20 ноября, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин прибыл в Киев для встречи с украинским руководством.

"Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами", - сообщил он в соцсети.

Глава Пентагона уточнил, что посещает Киев с целью донесения важного сообщения, что Соединенные Штаты продолжат выступать на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии как сейчас, так и в будущем.

В конце октября Остин заявил, что если США сейчас окончательно прекратят поддерживать Украину оружием, Россия одержит победу в войне.

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