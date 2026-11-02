Зеленский заявил, влияют ли атаки Украины на российские НПЗ на цены в США и в мире

Президент Украины считает абсолютно справедливым то, что Украина нацеливается на российское дизельное топливо.

Российский диктатор Владимир Путин не понимает ничего, кроме языка силы, и мы ему это показываем, заявил в интервью CNN TÜRK президент Украины Владимир Зеленский.

"Я могу говорить только о том, что касается нас. Например, давайте рассмотрим цели, по которым мы наносим удары в России. Путин не понимает никакого языка, кроме нашего ответа силой. Он не понимает ничего, кроме языка силы. И мы ему это показываем", – сказал он.

Президент добавил, что считает справедливыми атаки на нефтеперерабатывающие заводы России.

Видео дня

"Справедливо ли это? Я считаю, что это абсолютно справедливо. У нас есть на это право. Мы нацеливаемся на российское дизельное топливо? Да. Но влияет ли это на цены в США и во всем мире? Нет", – заявил Зеленский.

В частности, украинский лидер привёл данные, свидетельствующие о том, что доля России в мировом экспорте в настоящее время составляет около 2,2 %, поэтому её влияние практически равно нулю.

В то же время, подчеркнул Зеленский, война на Ближнем Востоке оказывает гораздо большее влияние.

"Мы знаем, что война на Ближнем Востоке оказывает гораздо большее влияние. Во многих странах мира, в частности в Украине, наблюдается серьезный рост цен на энергоносители. Главная причина этого – закрытие Ормузского пролива. Поэтому, если США действительно хотят снизить цены, мы должны положить конец войне там и открыть пролив", – добавил президент Украины.

Атаки на НПЗ РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Нижегородской области России в результате атаки получил значительные повреждения местный нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", который считается одним из крупнейших в России. По данным аналитиков, вероятно, пожар после атаки возник в районе установок АВТ-6, АВТ-5 и висбрейкинга гудрона или установки 35/11-600. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в результате ударов БПЛА "промышленное предприятие" в Кстовском районе понесло "значительные повреждения".

Также мы писали, что в российской Уфе беспилотники атаковали Северную промзону, где фактически вплотную друг к другу расположены сразу три нефтеперерабатывающих завода. По предварительным данным аналитиков, оценивших фото очевидцев, горит завод "Башнефть-Новойл". Огонь мог охватить установку каталитического риформинга Л-35. Это одно из важнейших звеньев на любом крупном НПЗ. На заводе производят риформат, то есть высокооктановый компонент для автомобильного бензина, а также водород, без которого невозможно очищать моторное топливо. Если эта установка не работает стабильно, завод фактически не способен выпускать современные экологичные виды топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: