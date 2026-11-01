Украина за 3 дня выбила 10% нефтепереработки в России: аналитики раскрыли цифры

Общая годовая мощность трёх атакованных НПЗ составляет около 33 млн тонн нефти.

За последние три дня Силы обороны Украины вывели из строя около 10% нефтеперерабатывающих мощностей России. Об этом сообщил OSINT-канал Dnipro Osint (Гарбуз).

"Украина пошла на уступки и в течение двух недель воздерживалась от ударов по российским НПЗ по просьбе администрации президента США. Россия же свой террор не прекратила. Российские "Герани" и ракеты продолжали убивать украинцев, оставлять их без света, воды и тепла", – говорится в сообщении.

Отмечается, что совокупная годовая мощность трех атакованных НПЗ – Кстовского, Новокуйбышевского и "Башнефть-Новойл" – составляет около 33 млн тонн нефти, или 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

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"Атаки масштабные: за один удар выходят из строя сразу несколько технологических установок, в частности первичной и вторичной переработки нефти", – подчеркивают аналитики.

Удары по целям в России – последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины нанесли удар по территории России, поразив комбинат "Каменский", который оккупанты используют для производства ракет.

Также были поражены комплекс "Панцирь-С2" и командно-штабная машина системы С-400 "Триумф". Общая стоимость пораженных объектов ПВО – около 70 миллионов долларов.

Также 1 ноября утром значительные повреждения получил местный нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово – один из крупнейших в России. Мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год.

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