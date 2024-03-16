Планировщики ударов не ставили задачу уничтожить эти НПЗ дотла, но парализовать хоть на какое-то время производственный процесс.

Украинские дроны продолжают попадать в российские НПЗ почти за 1000 км вглубь российской территории. Так, утром наши дроны-камикадзе поразили сразу два российских нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ, и это за минимум 900 километров от государственной границы Украины.

Как отмечают в Defence Express, проанализировав последние удары украинских дронов, можно подвести некоторые предварительные итоги по текущей кампании ударов по российским НПЗ, и заодно акцентировать внимание на некоторых вопросах, которые поднимают эти атаки.

Так, за последнее время было в целом зафиксировано поражение 12 российских НПЗ.

Видео дня

"При этом, учитывая масштаб каждого из этих производств, очевидно планировщиками ударов даже не ставилась задача уничтожить эти НПЗ прямо дотла, но таки парализовать хоть на время производственный процесс. Что и достигалось попаданиями именно в вакуумные установки для переработки нефти, которые являются по сути большими "колоннами" высотой в несколько десятков метров и диаметром в несколько метров", - отмечают эксперты.

Однако все эти успешные атаки поднимают несколько интересных вопросов, ответ на которые мы вряд ли получим в ближайшее время, отмечают эксперты.

В частности, благодаря каким технологическим решениям удается обеспечивать столь хорошую точность попадания наших беспилотников по российским НПЗ, особенно на столь большой дистанции.

Кроме того, также возникает вопрос о технологических решениях, которые помогают украинским дронам преодолеть своеобразный "пояс" из систем РЭБ шириной несколько десятков км на границе с РФ, о чем ранее писали западные СМИ.

Кроме того, возникает вопрос, какими приемами удается ввести в заблуждение российскую ПВО так, чтобы обеспечить ее прорыв нашими беспилотниками, задаются вопросом эксперты, отмечая, что если россияне могут себе позволить держать далеко за линией фронта даже ударные вертолеты Ми-28 и Ми-24 для "охоты" на украинские БПЛА, то вряд ли у врага стоит проблема с количеством средств противовоздушной обороны, но точно есть проблема с организацией их работы.

Последние атаки на российские НПЗ

Этим утром дроны атаковали сразу два НПЗ в Самарской области. В частности, в результате попадания одного из дронов на нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. в это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Там также начался пожар, однако его через полчаса потушили.

15 сентября в Калужской области России беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, в результате попадания повреждено оборудование предприятия.

Вас также могут заинтересовать новости: