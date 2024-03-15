Повреждено нефтеперерабатывающее оборудование предприятия.

В Калужской области России беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, в результате попадания повреждено оборудование предприятия.

Как сообщают российские тг-каналы, утром губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе сбиты 4 беспилотника.

"Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО сбиты 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", - написал Шапша.

Однако по данным тг-канала ASTRA, на самом деле сбит только один беспилотник, а три попали в нефтеперерабатывающее оборудование нефтехимического завода "Первый Завод" в поселке Полотняный завод. Произошел пожар. Оборудование получило повреждения. Никто не пострадал.

Удары по НПЗ в России

В течение последних недель Силы обороны нанесли удары дронами по ряду российских нефтеперерабатывающих заводов. Так, в течение только одного дня Силы обороны нанесли удары сразу по трем НПЗ на территории РФ - в Рязани (Татарстан), в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область).

А перед этим в результате ударов беспилотниками повреждена установка, которая обеспечивает более 50% производства одного из крупнейших российских НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области.

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