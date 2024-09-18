Однако у россиян запас боекомплекта все еще довольно большой.

Украинские Силы обороны успешно охотятся за российскими складами с боеприпасами, но впереди еще много работы. Об этом сказал в эфире Radio NV военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров, комментируя удар украинских дронов по складу в российском городе Торопец.

Он отметил, что уже понятно, что попадание имело довольно значительные последствия - боеприпасы продолжают детонировать, но точный объем потерь россиян можно будет установить только после обнародования спутниковых снимков.

В то же время, подчеркнул эксперт, хотя это неплохое начало и это уже не первая за последние дни успешная атака, у россиян запас боекомплекта все еще довольно большой.

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"Мы можем четко отследить, что у Сил обороны Украины сейчас отслеживается вектор охоты на российские склады с боеприпасами. Мы видели уничтожение их серьезного оперативно-тактического склада в Мариуполе за последние дни, теперь в Тверской области уничтожение этого склада. Тенденция неплохая, будем надеяться, что она продолжится", - подчеркнул эксперт.

Говоря о последствиях удара, он пояснил, что склад в Торопце был довольно большим логистическим хабом и там хранились ракеты, в частности, к С-300, С-400, РСЗО "Град", корейские КN-23, Искандер-М, а также мины. Поэтому теперь логистика россиян значительно усложнится.

"Одно дело - в одном месте загрузить один эшелон всеми типами боеприпасов и отправить его в зону боевых действий, и совсем другое, когда тебе нужно для этого использовать три склада", - пояснил он.

Удар по складу БК в Тверской области

Этой ночью украинские дроны уничтожили крупный склад главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области.

Сообщалось, что на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы. Defense Express сообщило, что в Тверской области уничтожили 60-70 хранилищ с 30 тысячами различных боеприпасов.

По информации источников УНИАН в спецслужбах, всего в этой атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников.

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