Таким образом военные подтвердили свой огневой контроль достаточно большой территории, в том числе акватории Азовского моря.

Уничтожение складов с боеприпасами вблизи временно оккупированного Мариуполя усложнит обеспечение подразделений россиян на линии боевого соприкосновения.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. В частности он прокомментировал ракетный удар, который был нанесен ВМС ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны по важным складам боеприпасов, которые были обнаружены разведкой. По подтвержденным данным, в результате удара уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.

"Это один из тех примеров, когда подтвержденная информация попадает в медиапространство. Далеко не всегда мы можем говорить о подобных кейсах, но сейчас - да... Несколько суток ушло на то, чтобы верифицировать результаты работы. Можем подтвердить, что было нанесено огневое поражение силами и средствами ВМС в кооперации с другими подразделениями Сил обороны Украины. Они были результативны", - подчеркнул Плетенчук.

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Он добавил, что военные не могут раскрывать подробностей атаки, но уже можно делать соответствующие выводы из "этого кейса".

"Выводы следующие. Фактически таким образом мы подтверждаем свой огневой контроль достаточно большой территории, в том числе акватории Азовского моря. Мы напомнили врагу о том, что находиться там они не могут себе позволить. И конечно подобные акции намного усложняют для него тыловое обеспечение подразделений, которые непосредственно ведут боевые действия на линии соприкосновения. В данном случае - на юге нашей страны. Это будет иметь для него в дальнейшем существенные последствия", - подчеркнул Плетенчук.

Он также ответил на вопрос, свидетельствует ли уничтожение склада в районе Мариуполя о том, что ВМС ВСУ расширяют зону влияния из акватории моря на сушу. По его словам, это нельзя назвать чем-то чрезвычайно новым и напомнил уничтожение склада с дронами-камикадзе иностранного производства в российском Ейске.

"Это находится еще дальше (чем Мариуполь - УНИАН). Поэтому можно сказать, что это - очередной успешный кейс с применением... Надо понять, что любые подобные операции являются чрезвычайно сложными в планировании и не менее

Удары по объектам оккупантов

В июне Силы обороны Украины нанесли удар по складу дронов в Ейске. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, это случай, когда вместо того, "чтобы отражать стрелы, которые уже летят - вы убиваете непосредственно лучника". По его словам, произошла идеальная тактика применения украинского оружия по образцам важного вооружения россиян, - "Ланцетам". Тогда в результате удара был поражен не просто склад с дронами, но и учебный центр, где готовили будущих операторов.

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