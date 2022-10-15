На месте работают экстренные службы.

Утром 15 октября российские оккупанты атаковали ракетами одну из общин Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Киевщина! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв", - заявил Кулеба. Видео дня

Глава ОВА отметил, что воздушная тревога еще продолжается. Оставайтесь в укрытиях до отбоя.

Он также призвал не фиксировать место попадания и не публиковать фото и видео в сети.

Ракетный террор

В последние дни Россия пошла на эскалацию войны. Оккупанты устроили два дня массированных ракетных ударов по мирным городам Украины. Утром 11 октября в Киевской, Хмельницкой и Одесской областях раздавались взрывы, работала украинская система противовоздушной обороны. На Киевщине сбили две вражеские ракеты.

10 октября российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены. Сейчас известно уже о 19 погибших и 105 раненых.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

В украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

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