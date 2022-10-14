Разумное и экономное потребление дает возможность энергетикам полноценно ремонтировать поврежденные оккупантами сети.

В настоящее время диспетчерский центр "Укрэнерго" не планирует вводить ограничений энергопотребления - ни в Киеве, ни в области и других регионах, но призывает и дальше сокращать потребление.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

Так, сегодняшний вечер может стать третьим после террористических атак России, когда энергосистема сможет обойтись без принудительных отключений. Украинцы и вечером 12-го и 13-го октября в часы пик потребили меньше, чем в обычный осенний день.

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"Однако нам необходимо во что бы то ни стало удержать нынешний уровень потребления. А лучше - еще немного сократить его в часы пик. Ведь несмотря на то, что мы не переступаем черту, с каждым днем потребляем все больше. Например, 12 октября в вечерний пик потребление было на 4% ниже среднего показателя, а 13 октября – лишь на 2,2%", - говорится в сообщении.

Разумное и экономное потребление дает возможность энергетикам полноценно ремонтировать поврежденные оккупантами сети и помогает балансировать отечественную энергосистему, отмечают в компании.

"Поэтому призываем сознательно уменьшать потребление электроэнергии утром - с 8 до 11 часов и вечером - с 17 до 23",-подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время в компании просят не включать мощные электроприборы - обогреватели, стиральные машины, бойлеры и по возможности пользоваться ими ночью, когда потребление энергии низкое.

Также, в "Укрэнерго" призывают не включать несколько мощных приборов одновременно, например электрочайник и утюг или пылесос и посудомоечную машину.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

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