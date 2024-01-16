Утверждается, что самолёты попали под огонь российской ПВО.

В результате сбития самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 могли погибнуть 11 или 12 военных летчиков. Об этом пишет пророссийский канал Fighterbomber.

В частности, канал подтверждает, что был сбит самолет-локатор А-50 (стоимостью до $500 млн) вместе с 11 или 12 пилотами.

Военкор утверждает, что самолёты попали под огонь российской ПВО.

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"Самым страшным и опасным врагом для ВКС стало наше ПВО. Оно всегда бьёт в спину. От него невозможно защититься или как-то его предусмотреть, или учесть", - говорится в сообщении.

Как пишет Moscow Times, информацию о потере самолёта с экипажем подтвердили также два других Z-военкора.

В то же время Минобороны РФ до сих пор не прокомментировало инцидент.

Сбитие российского А-50

14 января украинские военные уничтожили российский самолет А-50. Произошло это в зоне акватории Азовского моря. Поражении борта подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выразив благодарность Воздушным силам за отлично спланированную операцию.

В то же время россияне упорно утверждают, что самолет был уничтожен дружественным огнем российской противовоздушной обороны. По мнению аналитиков ISW, это делается для того, чтобы заверить российских пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны. Хотя вряд ли российские пилоты будут чувствовать себя комфортнее от такой некомпетентности собственной ПВО.

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