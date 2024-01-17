Евгений Дикий уверен, что тот, кто бил по самолетам, знал о своей цели.

Уникальный российский самолет дальней разведки А-50 сбит, а ИЛ-22 сильно поврежден усилиям украинской противовоздушной обороны. Командование оккупантов решило спихнуть все на "криворукость" своей ПВО, лишь бы не признать профессионализм украинской.

Ветеран АТО и военный обозреватель Евгений Дикий отметил, что самолеты совершали полет на высоте около 12 километров, где не летают истребители ВСУ. По его мнению, ПВО знала цели, ведь сразу были сбиты два борта.

"А еще есть вопрос: с чем ПВО оккупантов могло спутать эти самолеты? У нас подобной техники нет, а крымское ПВО вообще защищает город от дронов. Тем более именно количество в два сбитых самолета играет против версий РФ, потому что, если бы сбили только один самолет, они по крайней мере могли бы откреститься от этого и сказать, что самолет просто "сломался" и никто его не сбивал", - отметил эксперт в интервью изданию "Фокус".

Видео дня

Он указал, что командованию РФ пришлось выбирать - признать профессиональную работу ПВО Украины, или все свалить на "криворукость" своих.

При этом ветеран напомнил, что радиус действия системы Patriot составляет около 160 км, а самолеты были атакованы на расстоянии в 137 км, то есть ЗРК Patriot мог находиться в 20 км от линии фронта. Использование этой системы не подтверждено, но точно применяли дальнобойную зенитную ракету.

"Вопреки распространенному представлению у людей зенитная ракета вообще не попадает в самолет, а взрывается рядом с ним. В результате взрыва тысячи мелких осколков прошивают самолет насквозь и максимально его повреждают, делая из корпуса своеобразный "дуршлаг", - объяснил Дикий.

Российкий А-50 - последние новости

14 января в зоне акватории Азовского моря украинские военные уничтожили российский самолет А-50 и повредил ИЛ-22. На следующий день это подтвердило украинское военное командование.

По информации российских военкоров, в результате потери самолета А-50 могли погибнуть около 12 военных летчиков.

При этом российские пропагандисты распространяют фейковую версию, что сбитие А-50 и Ил-22, якобы стало ошибкой российской ПВО. Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что таким образом Москва хочет скрыть для своих пилотов опасность полетов над Черным и Азовским морями.

Вас также могут заинтересовать новости: