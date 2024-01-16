Секретарь СНБО акцентировал - пока это не точные данные.

Есть предварительные данные, что в уничтоженных Украиной на этой неделе самолетах РФ летел один из вражеских генералов. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.

Чиновник акцентировал, что соответствующая информация не на 100% достоверна. "Есть предварительная информация, что на борту находился один из генералов Российской Федерации, но она требует уточнения", - заявил он 24 Каналу.

В то же время Данилов сообщил, если эти данные подтвердятся, из них будет ясно:

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"Что они (самолеты - УНИАН) базировались именно на том аэродроме, с которого периодически вылетают эти бомбардировщики, которые уничтожают наших детей и инфраструктуру. Однако подчеркну еще раз, что надо иметь уточнение этой информации", - указал госслужащий.

Данилов ответил - причастны ли F-16 к атаке на самолеты РФ

В упомянутом интервью СМИ Данилов комментировал ликвидацию вражеских самолетов А-50 и борта Ил-22 в небе Украины. Чиновник опроверг слухи, которые распространяет Россия, о том, что Украина использует для подобных атак американские истребители F-16.

Секретарь СНБО констатировал, что сейчас на территориях врага стоит вой из-за упомянутого поражения в небе. Данилов сказал, что на прибытие F-16 надо еще подождать. Однако, когда ВСУ их получат, оккупанты не будут знать, куда деться в Украине, пообещал он.

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