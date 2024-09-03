На месте удара работает более 50 единиц техники, привлечено около 220 спасателей, а также кинологические расчеты.

По данным ГСЧС, в результате атаки РФ по Полтаве погибли 50 человек, 271 человек травмирован. Эти данные постоянно уточняются, подчеркнул пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

"Относительно спасенных – 25 человек. 11 деблокированы из-под завалов. У нас частично разрушено шестиэтажное здание учебного заведения. Сейчас проводятся поисково-спасательные работы, соответственно, учитывается составляющая безопасности. Во время воздушных тревог надо отводить личный состав, потому что мы имеем случаи двойных ударов РФ по нашим спасателям", – рассказал он в эфире телеканала "Мы - Украина".

Сейчас на месте удара работает более 50 единиц техники, в частности, тяжелой инженерной техники. Привлечено около 220 спасателей, а также кинологические расчеты. Каждые 15-20 минут объявляется режим тишины, чтобы спасатели могли услышать людей. Проводится демонтаж аварийных конструкций.

"На месте работает, так сказать, спецназ ГСЧС. Это мобильно-спасательный центр быстрого реагирования, который специализируется на работах на высотах и на разборе завалов", – добавил он.

По словам пресс-офицера ГСЧС, когда случаются подобные чрезвычайные ситуации, применяется практика усиления спасателей личным составом из других регионов.

"Поэтому у нас привлечен личный состав и из Черкасской области, и подразделение центрального подчинения ГСЧС, и мобильный спасательный центр. О проведении работ в ночное время, наверное, они прекращаться не будут. На все есть решение штаба. Но спасатели будут работать до того момента, пока не спасут, не найдут всех", – констатировал Хорунжий.

Удар по Полтаве

3 сентября российские оккупанты ударили по Полтаве. Атакован, в частности, Институт связи. По данным Офиса генпрокурора, погиб 51 человек. Пострадавших более 200. Оккупанты атаковали Полтаву двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что в момент российского террористического удара по Институту связи в Полтаве никаких построений не было.

В то же время депутат Полтавского горсовета Сергей Каплин заявил, что спасатели не могли начать доставать людей из-под завалов после российского удара, поскольку в течение часа еще несколько раз объявлялась воздушная тревога.

Вас также могут заинтересовать новости: