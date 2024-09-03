В момент российского террористического удара по Институту связи в Полтаве никаких построений не было. Такое заявление сделал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.
"Известно, что никаких построений или других мероприятий в момент удара не происходило", – заявил он в эфире телемарафона.
Лазуткин сообщил, что по данным ведомства, в заведении происходил учебный процесс.
"В 09:08 прозвучала тревога, все спускались в укрытие. Через несколько минут после объявления тревоги раздались взрывы", – сказал он.
Удар РФ по Полтаве 3 сентября
3 сентября российские войска ударили по Полтаве. Уже известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.
По данным правоохранителей, враг обстрелял Полтаву двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", попав по учебному заведению и больнице.
Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и близлежащие дома. Сейчас на месте работают спасатели, следственно-оперативная группа и другие службы, продолжается разбор завалов.
Депутат Полтавского городского совета Сергей Каплин рассказал, что спасательные службы не могли начать сразу вытаскивать людей из-под завалов после российского удара, поскольку в течение часа еще несколько раз объявлялась воздушная тревога в связи с угрозой повторных ударов.