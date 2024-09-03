Лазуткин сообщил, что по данным ведомства, в заведении происходил учебный процесс.

В момент российского террористического удара по Институту связи в Полтаве никаких построений не было. Такое заявление сделал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Известно, что никаких построений или других мероприятий в момент удара не происходило", – заявил он в эфире телемарафона.

Лазуткин сообщил, что по данным ведомства, в заведении происходил учебный процесс.

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"В 09:08 прозвучала тревога, все спускались в укрытие. Через несколько минут после объявления тревоги раздались взрывы", – сказал он.

Удар РФ по Полтаве 3 сентября

3 сентября российские войска ударили по Полтаве. Уже известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.

По данным правоохранителей, враг обстрелял Полтаву двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", попав по учебному заведению и больнице.

Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и близлежащие дома. Сейчас на месте работают спасатели, следственно-оперативная группа и другие службы, продолжается разбор завалов.

Депутат Полтавского городского совета Сергей Каплин рассказал, что спасательные службы не могли начать сразу вытаскивать людей из-под завалов после российского удара, поскольку в течение часа еще несколько раз объявлялась воздушная тревога в связи с угрозой повторных ударов.

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