В результате атаки частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

Количество жертв в результате российской атаки по Полтаве увеличилось до 51, сообщили в Офисе Генерального прокурора. Еще более 200 человек получили ранения.

"При процессуальном руководстве Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины)", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Там добавили, что по данным следствия, 3 сентября российские оккупанты атаковали Полтаву двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу.

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"Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома. Сейчас на месте работают спасатели, следственно-оперативная группа и другие службы, продолжается разбор завалов. Количество пострадавших уточняется. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия очередного преступления государства-агрессора. Продолжаются неотложные следственные действия", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Удар по Полтаве: что известно

Днем во вторник, 3 сентября, российские оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по учебному заведению и больнице в Полтаве. Сначала президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате этого удара погиб 41 человек, еще 180 человек получили ранения.

Впоследствии в Минобороны прокомментировали российскую атаку. Там отметили, что временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных баллистических ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Из-за российской атаки в Полтавской области с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур в память о погибших.

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