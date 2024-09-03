Россия ударила по учебному и лечебному заведениям в городе.

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины максимально привлечена к оперативному расследованию сегодняшнего российского удара по Полтаве, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Сегодня утром российские террористы нанесли удар по учебному заведению в городе Полтава. Также попадание было и по территории соседнего лечебного учреждения. По имеющейся информации, россияне использовали две ракеты "Искандер". К сожалению, много погибших и раненых", - написал главком.

Он отметил, что десятки людей оказались под завалами.

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"Мои искренние соболезнования всем родным и близким. Боль и печаль по погибшим... Страна-агрессор должна ответить за каждого убитого человека, за каждую изуродованную жизнь. Военные преступления не имеют сроков давности. Преступники будут наказаны", - добавил Сырский.

Удар по Полтаве: что известно

Во вторник, 3 сентября, российские захватчики ударили двумя баллистическими ракетами по учебному заведению и больнице в Полтаве. Сначала президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате этого удара погиб 41 человек, еще 180 человек получили ранения.

По последним данным от Офиса Генерального прокурора, количество жертв в результате удара увеличилось до 50. Еще более 200 человек получили ранения.

По словам депутата Полтавского городского совета Сергея Каплина, в Полтаве спасательные службы не могли начать сразу вытаскивать людей из-под завалов после российского удара, поскольку в течение часа еще несколько раз объявлялась воздушная тревога в связи с угрозой повторных ударов.

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