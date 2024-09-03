Сейчас в городе все больницы заполнены ранеными после российского удара баллистическими ракетами.

В Полтаве спасательные службы не могли начать сразу вытаскивать людей из-под завалов после российского удара, поскольку в течение часа еще несколько раз объявлялась воздушная тревога в связи с угрозой повторных ударов.

Об этом депутат Полтавского городского совета Сергей Каплин сказал в эфире телеканала "Киев24". Он отметил, что воздушная тревога прозвучала именно в момент, когда произошел взрыв.

"Там был очень короткий период, в течение которого очень трудно было среагировать и добраться до бомбоубежища, укрытия. Это первое. А второе – тревога потом возобновлялась в течение часа несколько раз и русня не давала возможности спасти этих людей", – сообщил Каплин.

Как отметил депутат горсовета, в этом заключается весь "скотский цинизм" поведения российских оккупантов, потому что на месте попадания ракет было много погибших и раненых, а россияне снова делали очередные попытки атаковать, что заставляло спасателей прерывать поисковые и спасательные действия и направляться в укрытие.

Также Каплин добавил, что абсолютно все больницы забиты ранеными. Все операционные столы заняты, и все медики борются за спасение каждой жизни.

Удар по Полтаве

Во вторник, 3 сентября, российские террористы ударили по Полтаве. По состоянию на 18:40 было известно уже о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.

По данным Офиса генпрокурора, российские оккупанты атаковали Полтаву двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу.

Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома. Сейчас на месте работают спасатели, следственно-оперативная группа и другие службы, продолжается разбор завалов.

В Полтаве с 4 сентября объявлен трехдневный траур.

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