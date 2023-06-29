После завершения спасательной операции стало известно, что погибли 12 человек.

Во время удара России по многолюдной пиццерии в центре Краматорска вечером 27 июня пострадали трое жителей Колумбии. Все они получили легкие травмы, а сопровождавшая их писательница - в тяжелом состоянии.

"Когда мы сели, нам принесли еду, и мы только собирались начать есть, как вдруг послышался такой очень сухой звук взрыва… Мы сидели под разнесшей стеклянной крышей. И ты сидишь и видишь все эти летящие обломки, как в замедленной съемке перед твоими глазами, и пытаешься понять, что происходит. Так это было, так это чувствуется", - рассказал колумбийский политик Серхио Харамильо, передает BBC.

По его словам, во время атаки ему на бедро упало бревно, и из-за этого ему сейчас тяжело ходить, однако у него не тяжелые травмы.

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"Но человек, сидевший рядом со мной, был очень тяжело ранен и сейчас находится в тяжелом состоянии", - добавил Харамильо.

Удар по пиццерии в Краматорске - подробности

Напомним, 27 июня Россия ударила ракетой по многолюдной пиццерии в Краматорске Донецкой области.

После атаки и завершения спасательной операции стало известно, что погибли 12 человек, в том числе три ребенка; пострадали 60 (один ребенок); спасти из-под завалов удалось 11 человек.

Также сообщалось, что среди раненых из-за удара есть политик, журналистка и писатель из Колумбии.