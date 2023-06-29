Спасатели достали из-под завалов тело еще одной жертвы.

Аварийно-спасательные работы в кафе Краматорска Донецкой области, куда армия Российской Федерации ударила ракетой, завершены. Всего погибло 12 человек.

Утром, 29 июня, из-под завалов деблокировано тело еще одного погибшего.

"В общей сложности погибли 12 человек, в том числе три ребенка; пострадали 60, в том числе ребенок; и спасены 11 человек, из них семь - подразделением ГСЧС", - говорится в сообщении спасателей

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Аварийно-спасательные работы официально завершены.

Удар по Краматорску 27 июня 2023 года - главные новости

27 июня 2023 года россяине ударили по центру Краматорска и по поселку возле города из баллистических ракетных комплексов "Искандер". По состоянию на вечер 28 июня было известно об 11 погибших, среди которых 17-летняя девушка и 14-летние сестры.

Кроме того, ранения получили 60 человек, в том числе восьмимесячный малыш и трое граждан Колумбии.

Сотрудники Службы безопасности Украины по "горячим следам" задержали корректировщика удара по Краматорску. Им оказался оказался житель города, работник местного газотранспортного предприятия, которого дистанционно завербовало российское ГРУ.

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