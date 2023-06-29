Аварийно-спасательные работы в кафе Краматорска Донецкой области, куда армия Российской Федерации ударила ракетой, завершены. Всего погибло 12 человек.
Утром, 29 июня, из-под завалов деблокировано тело еще одного погибшего.
"В общей сложности погибли 12 человек, в том числе три ребенка; пострадали 60, в том числе ребенок; и спасены 11 человек, из них семь - подразделением ГСЧС", - говорится в сообщении спасателей
Аварийно-спасательные работы официально завершены.
Удар по Краматорску 27 июня 2023 года - главные новости
27 июня 2023 года россяине ударили по центру Краматорска и по поселку возле города из баллистических ракетных комплексов "Искандер". По состоянию на вечер 28 июня было известно об 11 погибших, среди которых 17-летняя девушка и 14-летние сестры.
Кроме того, ранения получили 60 человек, в том числе восьмимесячный малыш и трое граждан Колумбии.
Сотрудники Службы безопасности Украины по "горячим следам" задержали корректировщика удара по Краматорску. Им оказался оказался житель города, работник местного газотранспортного предприятия, которого дистанционно завербовало российское ГРУ.