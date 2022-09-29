Ночного удара по Николаеву российские оккупанты нанесли, предварительно, ракетой типа С-300, пострадавших нет.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Ночью 29 сентября, около 02:33, Николаев подвергся удару, предварительно, ракетой типа С-300. Известно о попадании по открытой территории. В результате чего повреждены гражданские объекты, в частности музей и учебное заведение", - отметил он.
Пострадавших в результате обстрела нет.
Относительно Баштанского района Ким отметил, что под постоянным огнем остается Березнегуватская община.
Так, в 18:46 28 сентября обстрелы были в с. Красный Яр, а в 22: 47 взрывы раздавались в окрестностях с. Лепетиха. Пострадавших и разрушений нет.
"Ночью 29 сентября, около 02: 25, обстрелам подверглось пгт Березнеговатое. В результате обстрелов разрушено складское здание. Также повреждены частные дома, объекты торговли и частного предприятия. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сообщил глава ОВА.
Кроме того, продолжаются обстрелы Широковской общины.
"За прошедшие сутки, с 16: 00 до 17: 00, были обстрелы с. Широкое. Попадание за пределами населенного пункта - в сельхозпредприятие, огороды и дороги. Пострадавших и разрушений нет", - отметил Ким.
Война в Украине: последние новости
Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге страны. По оценкам западных экспертов, защитники намерены окружить российские войска в Лимане.
В течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от лимана.
В первые же недели контрнаступления на северо-востоке Вооруженным силам Украины удалось деоккупировать почти все захваченные противником районы Харьковской области.
Вместе с тем враг продолжает сосредотачивать усилия над захватом Донецкой области.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Майорськ, Железное, Бахмутское, Одрадивка, Николаевка Вторая, Озерянівка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.
На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.
По данным Генштаба, российское командование активно пополняет разбитые подразделения недавно мобилизованными, не прошедших должной подготовки.