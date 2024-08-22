Под ударом оказался склад БК и горючего.

Вооруженные силы Украины провели успешную операцию против оккупантов на Кинбурнской косе в Черном море. В частности, они нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов и горючего, объект был уничтожен.

Операция была проведена подразделением Военно-Морских сил ВСУ, о чем сообщила пресс-служба ведомства в Facebook. Она также обнародовала видео уничтожения вражеского склада БК и горючего на Кинбурнской косе.

На кадрах можно увидеть, как беспилотник атакует российские цели. После сброса боеприпаса произошел взрыв, и вспыхнул сильный пожар.

Видео дня

В ВМС ВСУ не уточняли, когда именно был уничтожен этот склад российских оккупантов.

Ситуация на Кинбурнской косе

В последнее время на этом участке активизировали действия украинских военных. 9 августа спецназовцы Главного управления разведки провели рейд на Кинбурнскую косу. Им удалось уничтожить десятки российских оккупантов и их технику.

Кроме того, они установили украинский флаг на Кинбурнской косе.

"ГУР поднял флаг Украины на Кинбурнской косе. Скорее всего, это произошло в результате рейдовых действий. Коса остается под врагом", - отметили в DeepState 12 августа.

Впоследствии в разведке заявили, что на временно оккупированной Кинбурнской косе в начале августа было поражено много позиций, техники и значительное количество личного состава российских захватчиков.

Операцию на Кинбурнской косе провела разведывательно-ударная группа "Циклон". ГУР обнародовало наименование 17 различных видов техники, оружия, объектов и позиций оккупантов.

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