С Кинбурнской косы захватчики могут бить по югу Украины.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Кинбурнская коса важна как для Украины, так и для оккупационных сил. По его словам, данная акватория является путем к морским портам Николаева.

В эфире телеканала "Мы - Украина", он добавил, что эту акваторию надо еще будет обследовать по минной безопасности. В этот участок впадает река Днепр из Херсонской области, а потому после уничтожения россиянами Каховской ГЭС, туда могло попасть достаточно много взрывоопасных предметов.

Плетенчук отметил, что акватория Днепро-Бугского лимана важна для Украины и для врага.

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"К сожалению, по состоянию на сейчас она простреливается с Кинбурнской косы", - говорит он.

Как пояснил представитель ВМС, с Кинбурнской косы захватчики могут бить также и по Николаеву и другим городам. Силы обороны периодически наносят ответные удары.

Кинбурнская коса: что известно

Как известно, россияне оккупировали Кинбурнскую косу в начале полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас это единственная часть Николаевской области, которая остается под врагом.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснял, что россиянам важен контроль над Кинбурнской косой, поскольку это дает им возможность блокировать работу Николаевских портов.

Однако враг не имеет там спокойной жизни. Силы обороны осуществляют рейды на Кинбурнскую косу. В частности, это произошло и в ночь на 9 августа. Тогда спецназовцы ГУР провели рейд на Кинбурнскую косу и уничтожили десятки российских оккупантов и их технику.

Впоследствии стало известно, что Силы обороны установили украинский флаг на Кинбурнской косе.

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