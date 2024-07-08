Украина призывает партнеров предоставить больше современных систем, чтобы защитить мирные города от российского террора.

Наши Силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет, которые сегодня российские оккупанты запустили по Украине.

"Массированная ракетная атака России. Враг запустил крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы". В Киеве россияне попали в здание детского медицинского учреждения. Под завалами могут быть люди. Также обломками российской ракеты повреждены офисный центр и жилые дома. Есть погибшие и раненые", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Также, он напомнил, что в Кривом Роге попадание в здание промышленного предприятия. Все службы работают на месте.

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Кроме того, по словам главы правительства, под атакой были Днепр, Краматорск, Славянск.

"Наши Силы ПВО сбили большинство ракет, чем спасли много человеческих жизней. Украина призывает партнеров предоставить больше современных систем, чтобы защитить мирные города от российского террора", - подчеркнул премьер-министр.

Удар по Киеву 8 июля 2024 - разрушена больница "Охматдет"

Россияне сегодня нанесли ракетный удар по Киеву, есть "прилет" и много пострадавших. Взрывы были слышны в разных районах столицы. Предварительно известно о таких последствиях атаки: в Соломенском районе повреждено офисное здание; в Голосеевском - повреждения получили гаражи, горели машины; в Днепровском горели обломки в жилой застройке;

в Дарницком районе повреждения получил частный дом; в Шевченковском районе повреждена детская больница "Охматдет", есть разрушения; в Святошинском районе горели обломки возле жилого здания, возникло возгорание в помещении одного из предприятий; в Деснянском районе загорелся дом. Известно о 7 погибших и 25 пострадавших в результате атаки по Киеву.

Также россияне нанесли удар по Днепру, Кривому Рогу, Донецкой области. Всего в результате утренней атаки РФ по Украине погибли около 20 человек, около полусотни - ранены.

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