В Беларуси основная система заграждений находится на расстоянии 5 км от госграницы.

Украина на границе с Беларусью строит железобетонный забор с колючей проволокой.

Перед забором ров, перед ним насыпь - все заминировано, то есть, мы всегда готовы к любым сценариям, и пограничники вместе с областной властью сейчас работают над тем, чтобы по всей Волынской области были такие заграждения, сообщили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

В ОП добавили, что такие заграждения должны быть не только на Волыни, но и в Ривненской, Житомирской и других областях, которые граничат с Беларусью и Россией.

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Украинские пограничники рассказали, что в Беларуси основная система инженерных сооружений и заграждений находится в 5 км от государственной границы.

Беларусь помогает РФ во время полномасштабной войны с Украиной - самое важное

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину с территории Беларуси российские войска и тяжелая техника зашли в нашу страну и попытались захватить Киев.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко поддерживает вооруженную агрессию РФ, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных, а также авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси. Продолжается формирование российско-беларуской группировки войск для возможного повторного вторжения в Украину.

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