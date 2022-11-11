Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по Украине с территории и воздушного пространства Беларуси.

На территории Республики Беларусь продолжается формирование российско-беларуской группировки войск.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с ее территории и воздушного пространства. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

"В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Винницкой, Херсонской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

Видео дня

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-беларуской группировки войск на территории Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных, а также авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны", - подчеркнули в Генштабе.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы: на Слобожанском направлении - из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Анискине, Бологовка, Ольховатка, Огирцеве и Стрелечье Харьковской области; на Купянском и Лиманском - из танков и разнокалиберной артиллерии в районах Берестового Харьковской области и Мясожаровки, Новоселовского, Невского и Стельмаховки на Луганщине.

На Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Андреевки, Бахмута, Бахмутского, Белогоровки, Майорского, Нью-Йорка и Яковлевки Донецкой области; на Авдеевском - из танков и всего спектра артиллерии в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Невельского и Первомайского Донецкой области.

Кроме того, на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 30 населенных пунктов. Среди них - Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Малые Щербаки и Ольговское Запорожской области.

Угроза наступления из Беларуси

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Минск помогает России в войне. Российские войска зашли на север Украины с территории Беларуси, а вражеская авиация использует их воздушное пространство для ракетных ударов.

Сегодня в Беларусь прибыли четыре грузовых самолета Ил-76 Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне будут собирать на территории Беларуси группировку до середины зимы. По его мнению, оно будет в 100% подчинении Генерального штаба РФ.

В Генштабе ВСУ предупреждали, что украинская армия начнет наносить массовое поражение в случае повторного наступления с территории Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: