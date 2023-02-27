Оккупанты пользуются техникой, которая была снята с вооружения.

Немало российской техники было уничтожено на поле боя, немало украинские военные получили в качестве трофеев.

Сейчас у врага ощутимый дефицит техники, рассказал представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии "24 каналу".

"К сожалению, достаточно ее (техники – УНИАН) еще есть, но мы уже наблюдаем дефицит. Ранее у них был более обновленый этот парк. На базе советской техники они обновили, например, БТР-82, где пушка вместо пулемета установлена, это были БМП-3 более модернизированные, были танки Т-72 существенно модернизированные", – отметил спикер восточной группировки войск ВСУ.

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Как отметил Череватый, на поле боя украинские защитники видят, к примеру, БМП-1, которые были сняты с вооружения российской армии, и танки Т-62, которые выпускались с 1962 по 1975 год.

"Во время Харьковско-Лиманской операции еще было очень много трофеев захвачено, поэтому, да, у врага уже появляются в этом направлении вопросы", – подчеркнул Череватый.

Нехватка техники в РФ - что известно

Разведка Великобритании ранее констатировала, что несмотря на многочисленные сообщения о масштабном наступлении РФ, до середины февраля враг не смог сконцентрировать ни на одном из направлений в Украине достаточное количество сил для значительного прорыва.

Западные партнеры Украины также сомневались в способности россиян собрать достаточно живой силы и ресурсов для успешной новой атаки.

Сейчас страна-агрессор сконцентрировала максимум ресурсов на восточном направлении, пытаясь захватить полностью Луганскую и Донецкую области Украины до марта. Наступление россиян здесь сопровождается рекордным ростом потерь оккупантов. Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что "большое наступление" врага уже идет, и у РФ нет способности обеспечить войско техникой. В частности, уже сейчас не хватает бронемашин.

"Техника вся снимается с долгосрочного хранения, они сняли уже более 60%, осталось около 35%, которую можно быстро восстановить. Производство единичное, и оно не покрывает потребностей. 800 танков в год они могут сделать не то, что в военное время, а в лучшие свои годы", – констатировал Буданов.

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