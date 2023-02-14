Масштаб каждой локальной российской атаки остается слишком малым для достижения значительного прорыва.

Российская армия не сконцентрировала ни на одном из направлений в Украине достаточное для прорыва количество сил, считает британская разведка.

"В целом, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, но они не сконцентрировали достаточную боевую мощь наступательных действий ни на одном из направлений, чтобы добиться решающего эффекта", – говорится в сводке за 14 февраля.

В то же время британские военные отмечают, что за последние три дня "вагнеровцы" "почти наверняка" добились небольших успехов на северной окраине Бахмута в Донецкой области, в том числе в селе Красная Гора.

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"Однако в этом районе продолжается организованная украинская оборона. Тактическое наступление россиян к югу от города, вероятно, мало продвинулось. На севере, в районе Кременная-Сватово Луганской области, российские войска ведут непрерывные наступательные действия, хотя масштаб каждой локальной атаки остается слишком малым для достижения значительного прорыва", – указано в отчете.

Разведчики предполагают, что своими действиями россияне, вероятно, стремится обратить вспять некоторые успехи украинских войск, достигнутые в сентябре-ноябре 2022 года.

"Существует реальная вероятность того, что их ближайшая цель – продвинуться на запад к реке Жеребец", – считают они.

Ситуация в Донецкой и Луганской областях

В течение последних суток, как сообщал Генштаб, россияне продолжили сосредотачивать главные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Военные эксперты подчеркивают, что противник будет пытаться добиться в Донецкой области хоть каких-то результатов, чтобы лидер россиян Владимир Путин смог рассказать о каких-то "достижениях" захватчиков.

Одновременно оккупанты готовятся к наступлению в Луганской области, поскольку хотят выполнить приказ российского диктатора Владимира Путина и выйти на административную границу области

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