Шеф украинской разведки очертил оптимальный вариант для Сил обороны на 2024 год.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на фоне вывода украинских сил из Авдеевки признал тяжелую ситуацию на фронте. Впрочем, он отметил, что на пороге третьего года полномасштабной войны у России тоже есть проблемы.

Как заявил Буданов в интервью The Wall Street Journal, профессиональная русская армия была в основном уничтожена в первый год вторжения. Сейчас Россия отправляет на "мясные штурмы" неподготовленных мобиков.

По словам Буданова, Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может изготовить. Хотя в прошлом году враг поставил на вооружение сотни танков, большинство из них были старыми моделями, в то время как только 178 были новыми. Кроме того, Россия прекратили бить по Украине ракетами из-за сокращения поставок.

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По словам Буданова, России будет трудно достичь своей главной стратегической цели – захвата всех восточных территорий Донецкой и Луганской областей в этом году. "У них нет сил", - сказал Буданов.

Западные чиновники и аналитики называют заявления Буданова оптимальным сценарием для Украины в этом году. Если Украина сможет вести разумную оборонительную битву, истощая российские силы, одновременно восстанавливая собственные силы, она может начать еще одно контрнаступление против ослабленного противника в 2025 году.

"Будут ли они (партнеры - УНИАН) готовы обеспечить нас вооружением и боеприпасами на весь год, пока мы будем готовиться (к новому контрнаступлению - УНИАН), или нет? Интересный вопрос " - сказал Буданов.

Недавнее исследование лондонского аналитического центра Royal United Services Institute показало, что российские силы достигнут пика в конце года, а в 2025 году будут бороться с нехваткой боеприпасов и бронетехники.

Руководство Украины, западные военные и аналитики выразили обеспокоенность по поводу нехватки техники и живой силы после неудачного контрнаступления в прошлом году. Со своей стороны, Россия доказала, что может найти новобранцев легко и быстро. Буданов отметил, что Россия удерживает в Украине 510 000 военнослужащих. Россияне могут вербовать около 30 000 человек в месяц.

Впрочем, Москва не эффективно использовала свои войска. Зеленский заявил на форуме по безопасности в Мюнхене в субботу, что России удалось продвинуться лишь незначительно, ценой десятков тысяч жизней, опустошив небольшие населенные пункты.

По словам Буданова, российской армии понадобилось почти два года тяжелых штурмов с начала полномасштабного вторжения, чтобы взять украинскую Авдеевку. По другим подсчетам, процесс захвата Авдеевки длился десять лет-с 2014 года.

"Это успех великой могучей российской армии?"- иронично спросил Буданов.

Авдеевка-что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 17 февраля украинские защитники покинули Авдеевку за решение военного командования Украины. Воины заняли оборону на определенных рубежах, на заранее подготовленных позициях. Тяжелые бои вокруг Авдеевки продолжались с октября 2023 года. В то же время город был частью линии фронта с 2014 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии CNN сказал, что Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для обороны города.

Британская разведка считает, что в ближайшие недели Россия, вероятно, будет стремиться постепенно расширить ее территориальный контроль за пределами Авдеевки.

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