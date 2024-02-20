Украинским силы отошли на защищенные позиции западнее Авдеевки.

Российским захватчикам не хватает боеспособности немедленно воспользоваться результатом захвата Авдеевки. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

На прошлой неделе российские силы установили контроль на Авдеевке и коксохимическим заводом, размещенным к северу от города. Тяжелые бои вокруг них продолжались с октября 2023 года. В то же время город и завод были частью линии фронта с 204 года.

Украинским силы отошли на защищенные позиции западнее Авдеевки.

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"Вероятно, что российским силам не хватает боевой эффективности, чтобы немедленно воспользоваться захватом Авдеевки, и им понадобится период для отдыха и переоснащения. В ближайшие недели Россия, вероятно, что Россия будет стремиться постепенно расширить ее территориальный контроль за пределами Авдеевки", - сообщила разведки.

Захват Авдеевки - последние новости

Заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Авдеевка на сегодняшний день стала крупнейшим кладбищем для россиян. Оккупанты обменяли тысячи жизней своих солдат на разрушение города. Он считает, что россияне в шоке от масштабов потери своего войска во время штурмов Авдеевки Донецкой области.

Вражеские потери в личном составе при штурмах Авдеевки за 4 месяца превысили 47 тысяч. Также уничтожено 364 танка, 248 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники.

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