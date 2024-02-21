Всего на фронте вчера зафиксировано 66 боевых столкновений.

На Авдеевском направлении враг провел 13 атак за сутки, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

Всего за прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений на всей линии фронта.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 13 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты совершили 20 попыток прорвать оборону наших войск.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника возле Малой Токмачки и Работиного Запорожской области.

Как сообщается, 2 безуспешные попытки наступления враг совершил в районе Синьковки Харьковской области на Купянском направлении

На Лиманском направлении противник 8 раз атаковал наши подразделения вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты 2 атаки противника возле Ивановского Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг 7 раз пытался улучшите свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

"На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм", - информирует Генштаб.

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу горюче-смазочных материалов и 12 артиллерийским средствам противника.

Авдеевка - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 17 февраля украинские защитники покинули Авдеевку за решение военного командования Украины. Воины заняли оборону на определенных рубежах, на заранее подготовленных позициях. Тяжелые бои вокруг Авдеевки продолжались с октября 2023 года. В то же время город был частью линии фронта с 2014 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии CNN сказал, что Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для обороны города.

Британская разведка считает, что в ближайшие недели Россия, вероятно, будет стремиться постепенно расширить ее территориальный контроль за пределами Авдеевки.

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