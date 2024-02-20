По словам министра иностранных дел, город оставался бы под контролем Украины при наличии боеприпасов.

Украина бы не потеряла Авдеевку, если бы получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для обороны города. Об этом в комментарии CNN сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинским солдатам "надо отдать должное" за то, что они выстояли против России и пожертвовали жизнью на передовой.

"Но причина, по которой они вынуждены пожертвовать собой и умереть, заключается в том, что кто-то все еще обсуждает решение. И я уважаю внутреннюю политику и не буду в нее вмешиваться, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте", - подчеркнул дипломат.

Кулеба также отметил, что война будет продолжаться и "Россия не намерена делать паузу".

Издание напоминает, что Авдеевка находится на линии фронта с 2014 года, когда промосковские сепаратисты захватили значительные части Донбасса. Украинские силы сумели удерживать город в течение двух лет до 17 февраля, когда они вывели войска из этого района.

Ситуация в Авдеевке

Британская разведка объяснила, может ли РФ немедленно воспользоваться захватом Авдеевки. По мнению аналитиков, российским захватчикам не хватает боеспособности немедленно воспользоваться результатом.

Отмечается, что в ближайшие недели Россия, вероятно, будет стремиться постепенно расширить ее территориальный контроль за пределами Авдеевки.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин оценил ситуацию на фронте. По его словам, россияне понесли едва ли не рекордные потери в технике и живой силе в боях за Авдеевку.

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