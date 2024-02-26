Оккупанты на Бахмутском направлении наращивают свои усилия по проведению наступательных действий, предупредил офицер.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и противник имеет частичный "успех" на Бахмутском направлении - захватил восточную окраину населенного пункта Ивановское (Донецкая область, находится под Бахмутом) и продолжает там удерживать позиции.

Об этом сказал командир батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, полковник Сергей Сидорин в эфире телемарафона. Он отметил, что на Бахмутском направлении противник наращивает свои усилия по проведению наступательных действий. За минувшие сутки произошло 8 боевых столкновений с противником.

"Самыми горячими точками являются населенные пункты Ивановское и территория южнее Богдановки, где, к сожалению, противник имел частичный успех - захватил восточную окраину населенного пункта Ивановское и продолжает там удерживать позиции", - сказал Сидорин.

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Он отметил, что противник будет пытаться в дальнейшем продвинуться и захватить населенный пункт Часов Яр и оттуда контролировать прилегающие населенные пункты и территорию, что значительно усложнит "наши маневры, наши перемещения и ситуация будет довольно тяжелой".

Офицер сообщил, что противник свои наступательные действия сопровождает применением авиации, наносит удары как по переднему краю, так и непосредственно по населенному пункту Часов Яр, где остается много гражданского населения. Он добавил, что у врага много резервов и техники.

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Как сообщал УНИАН, сегодня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий сообщил, что Силы обороны отошли из населенного пункта Ласточкино Донецкой области.

По его словам, несмотря на давление противника, наши подразделения ведут активную оборону, горячими остаются Авдеевское и Марьянское направление. Сказал, что на Авдеевском направлении наши войска отразили 25 атак врага, на Марьянском - 40. Это самый большой показатель за несколько последних дней. Он сообщил, что Силы обороны Украины осуществили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка-Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника.

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