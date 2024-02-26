Населённый пункт расположен в 6 километрах от Авдеевки.

Силы обороны отошли из населенного пункта Ласточкино Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий.

"Несмотря на давление противника, наши подразделения ведут активную оборону, действуют маневренно, самыми горячими остаются Авдеевское на Марьянское направление. На Авдеевском направлении наши войска отразили 25 атак врага, на Марьянском - 40. Это самый большой показатель за несколько последних дней". При этом Силы обороны Украины совершили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка-Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника", - сказал Лиховий.

Кроме того, Лиховой добавил, что в течение прошлой недели в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" взяты в плен 34 российских кафира.

Видео дня

"Они из разных подразделений, против нас воюют и бывшие уголовники и кадровые военные и мобилизованные и регулярная армия, в основном это мотострелковые подразделения. Относительно того, кто больше всего попадает в плен. Например, на Авдеевском направлении, это 21 отдельная мотострелковая бригада, базирующаяся в Оренбургской области.Это бывшие полки морской пехоты, так называемая "народная милиция" квази-образований на оккупированных территориях", - сказал Лиховой.

Ситуация в Ласточкино: последние новости

Ранее о захвате села Ласточкино Донецкой области сообщал аналитик BILD Юлиан Репке. Он писал, что войска РФ вошли в населенный пункт.

Впоследствии в ОСУО "Таврия" эту информацию опровергли. Они заявили, что Силы обороны отошли на западную часть села, но все еще контролируют населенный пункт.

По мнению военного эксперта Сергея Згурца, враг использует окно возможностей на Авдеевском направлении, чтобы захватить как можно больше территорий.

Вас також можуть зацікавити новини: