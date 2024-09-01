По оценкам британской разведки, россияне находятся в 10 километрах от Покровска.

Российские войска продолжают наступление на Покровск, однако их темп продвижения вскоре снизится. Об этом заявляет Министерство обороны Великобритании в сети X, ссылаясь на данные разведки.

"Российские сухопутные войска за последние семь дней ускорили продвижение к восточноукраинскому городу Покровску, и находятся в пределах десяти километров от окраины города. Темпы продвижения, вероятно, замедлятся по мере вхождения российских сухопутных войск в населенные пункты возле Покровска", - говорится в сообщении.

В британской разведке подчеркивают, что Покровск служит ключевым логистическим узлом для Донецкой области и, в случае его взятия усложнит существующие украинские линии снабжения.

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"Это затруднит для украинских вооруженных сил пополнение запасов и быстрое маневрирование ресурсами к нескольким ключевым опорным пунктам между Часовым Яром и Угледаром", - говорится в анализе.

Также отмечается, что на всех остальных участках фронта на востоке и юге Украины оперативный темп военной активности остается низким, при этом существенных изменений в территориальном контроле не произошло.

Ситуация в Покровске - что надо знать

1 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении ситуация сложная и решения командования принимаются без промедлений.

По данным аналитиков Deep State, россияне захватили Парасковиевку Донецкой области, а также продвинулись в Константиновке, Гродовке, Галициновке.

Как предполагают в Forbes, Россия достигнет Покровска и важнейших линий снабжения в сентябре.

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