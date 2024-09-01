Российские войска продолжают наступление на Покровск, однако их темп продвижения вскоре снизится. Об этом заявляет Министерство обороны Великобритании в сети X, ссылаясь на данные разведки.
"Российские сухопутные войска за последние семь дней ускорили продвижение к восточноукраинскому городу Покровску, и находятся в пределах десяти километров от окраины города. Темпы продвижения, вероятно, замедлятся по мере вхождения российских сухопутных войск в населенные пункты возле Покровска", - говорится в сообщении.
В британской разведке подчеркивают, что Покровск служит ключевым логистическим узлом для Донецкой области и, в случае его взятия усложнит существующие украинские линии снабжения.
"Это затруднит для украинских вооруженных сил пополнение запасов и быстрое маневрирование ресурсами к нескольким ключевым опорным пунктам между Часовым Яром и Угледаром", - говорится в анализе.
Также отмечается, что на всех остальных участках фронта на востоке и юге Украины оперативный темп военной активности остается низким, при этом существенных изменений в территориальном контроле не произошло.
Ситуация в Покровске - что надо знать
1 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении ситуация сложная и решения командования принимаются без промедлений.
По данным аналитиков Deep State, россияне захватили Парасковиевку Донецкой области, а также продвинулись в Константиновке, Гродовке, Галициновке.
Как предполагают в Forbes, Россия достигнет Покровска и важнейших линий снабжения в сентябре.