Аналитики предполагают, что Россия достигнет Покровска и важнейших линий снабжения в сентябре.

Между наступающими россиянами и Покровском в Донецкой области осталась всего одна линия обороны. И не ясно, достаточно ли украинцы перебросили в этот сектор людей.

Издание Forbes пишет, что у Покровска - города с довоенным населением в 60 000 человек - большие проблемы. Скудные подкрепления, которые ВСУ направили в этот район, возможно, не смогут его спасти.Что произойдет, если и когда Покровск падет, пока неясно, но это точно не поможет украинским военным, поскольку российское вторжение продолжается уже 30-й месяц.

"Украинские войска на Покровском направлении были вынуждены неоднократно отступать, не имея достаточных сил и средств для организованной обороны", - объяснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

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Нельзя сказать, что украинцы проиграли все бои за каждый участок окопов, но они проиграли некоторые. И когда один участок падал, у украинских войск на соседних участках часто не оставалось другого выбора, кроме как отступать - или рисковать оказаться в окружении.

"Основной проблемой остается нехватка живой силы и опытных подразделений для обеспечения организованной обороны и защиты этих позиций", - отмечает Frontelligence Insight. "Независимо от того, насколько хорошо построены и многочисленны оборонительные сооружения, если они укомплектованы лишь на 10-20% от необходимого потенциала, неудивительно, что российским силам удается так быстро их преодолеть".

В августе, когда российское наступление на Покровск ускорилось, у украинских военных были свободные бригады. Но вместо того, чтобы подкрепить силы на востоке, генштаб в Киеве отправил их в Курскую область России, начав неожиданное контрнаступление, захватив 400 квадратных миль области.

Русские, похоже, считают, что в резерве остается еще около пяти украинских бригад, но их тоже нет в Покровске - возможно, потому что Киев планирует отправить их и в Курск.

Вместо этого украинская оборона между Авдеевкой и Покровском по-прежнему держится на одной и той же измотанной бригаде, которая с февраля ведет арьергардные действия вдоль оси: элитной 47-й механизированной бригаде. Шесть месяцев жестоких боев с превосходящими силами России нанесли урон 47-й механизированной бригаде. Подразделение численностью 2 000 человек вступило в бой на востоке страны в феврале с 31 танком M-1 Abrams.

Сегодня в бригаде осталась, возможно, половина Abrams, если учесть, что не все заметно поврежденные танки подлежат восстановлению. Только в августе бригада потеряла два танка. У Украины еще есть время, чтобы спасти Покровск.

"Можно предположить, что враг достигнет города к середине сентября, - считают в украинском Центре оборонных стратегий, - но не сможет его захватить. Открытая местность, неблагоприятная для наступления, и потенциальные контратаки из районов Селидово и Константиновки замедлят их продвижение".

Ситуация под Покровском - послдение новости

Аналитики ISW сообщили, что военное командование РФ, вероятно, передислоцировало в Курскую область некоторые подразделения, предназначенные для усиления наступления оккупантов на Покровском направлении. Таким образом оперативное давление от вторжения ВСУ на эту территорию влияет на операции противника во всех секторах.

1 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении ситуация сложная и решения командования принимаются без промедлений.

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