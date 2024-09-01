Городу пока не грозит неминуемый захват, но власти ожидают непрерывных артиллерийских обстрелов, которые, скорее всего, превратят его в руины, как Бахмут и Авдеевку.

Украина сделала ставку на то, что ее наступление на Россию отвлечет силы Москвы от наступления на Покровск. Этого не произошло. И теперь когда российская армия вплотную приблизилась к городу, смирившиеся жители массово эвакуируются.

Как сообщили The New York Times солдаты, сражающиеся в этом районе, в ходе боев в полях и деревнях поблизости украинские военные отступают местами более чем на милю в день, и теперь россиянее находятся в шести милях от Покровска.

Как рассказал глава военной администратор города Сергей Добряк, российские войска с апреля прорвали пять оборонительных линий к востоку от Покровска. По его словам, городу пока не грозит неминуемый захват, но чиновники ожидают непрерывных артиллерийских обстрелов, которые, скорее всего, превратят его в руины, как Бахмут и Авдеевку.

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С учетом этой перспективы население города сократилось с примерно 62 000 жителей в начале августа до 36 000 сегодня. Повсюду видны признаки бегства людей.

"Враг близко и становится все ближе", — сказал Игорь Копица, владелец магазина канцелярских товаров. На вопрос ставке военных на то, что нападение на Россию замедлит продвижение к его городу, он назвал это достойной попыткой. "Они надеялись, что это сработает, но не сработало", — сказал он.

71-летняя Нина Маштихина, которая переезжала жить к своей дочери на Западную Украину, сказала, что армия сделала все возможное, даже если город не будет спасен.

"Я благодарю их. Они хорошие ребята", — сказала она. "Я верю в них. Я верю в нашу победу".

Но другие жители задавались вопросом, почему ценные войска были отправлены в Россиювместо защиты Покровска.

"Они должны были защищать здесь", — говорит 39-летняя Ирина. "Теперь они отступят. Вот чего мы боимся. Таково мнение в городе".

Как считает Йохан Норберг, военный аналитик Шведского агентства оборонных исследований, медленная реакция России на вторжение в Курскую область может отражать дезорганизацию в ее вооруженных силах, или же это может быть стратегическим компромиссом — захват большей территории на Украине, оставив свою собственную слабо охраняемой.

"У них был импульс в Донбассе, так почему бы не довести это до конца? Россия может легко обменять территорию на время", - сказал он.

Покровск - новости

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении ситуация сложная.

Как предполагают в Forbes, Россия достигнет Покровска и важнейших линий снабжения в сентябре.

В то же время аналитики ISW сообщают, что военное командование РФ, вероятно, передислоцировало в Курскую область некоторые подразделения, предназначенные для усиления наступления оккупантов на Покровском направлении. Таким образом оперативное давление от вторжения ВСУ на эту территорию влияет на операции противника во всех секторах.

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