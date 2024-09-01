Враг продвинулся на Донетчине и на Харьковщине.

Завершился 920-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Враг не оставляет намерений захватить как можно больше украинской земли, уничтожая все на своем пути.

Как сообщает проект DeepState, противник имеет продвижение на востоке Украины. В частности, россияне захватили Парасковиевку Донецкой области. Официального подтверждения этой информации нет.

"Враг захватил Парасковиевку, а также продвинулся в Константиновке, Гродовке, Галициновке (Донецкая область, – УНИАН) и возле Песчаного (Харьковская область, – УНИАН)", – говорится в сообщении. Видео дня

Карта боевых действий от проекта DeepState выглядит так:

Война в Украине: это стоит знать

С начала суток, 31 августа, по состоянию на 22:00 на фронте зафиксировано уже 183 боевых столкновения. На Покровском направлении произошло 30 боестолкновений, на Кураховском – 28, а на Купянском – 25. Бои продолжаются и на других участках фронта.

Кроме того, в ОТГ "Харьков" сообщили, что российские оккупанты заводят в северную часть города Волчанск (Харьковская область) подразделение боевиков "Ахмат". По словам спикера оперативно-тактической группировки Виталия Саранцева, это подразделение вряд ли будет выполнять настоящие боевые задачи – все ограничится самопиаром.

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