Он отмечает, что ситуация на Покровском направлении сложная.

На Покровском направлении ситуация сложная и решения командования принимаются без промедлений. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.

"На направлении главного удара врага ситуация сложная. Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений", - написал он.

При этом отметил, что несмотря на то, что противник имеет преимущество в количестве вооружения и людей, благодаря нашим воинам, армия РФ несет ощутимые потери.

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"Борьба за Украину продолжается", - подчеркнул Сырский.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, 30 августа во время заседания Ставки верховного главнокомандующего Сирский сообщал, что наиболее сложная ситуация остается на Покровском направлении фронта в Украине.

По данным Генштаба, четверть боевых столкновений за минувшие сутки приходится на Покровское направление и горячее всего - возле трех населенных пунктов Гродовка, Новогродовка и Михайловка Донецкой области.

В ISW сегодня сообщили, что военное командование РФ, вероятно, передислоцировало в Курскую область некоторые подразделения, предназначенные для усиления наступления оккупантов на Покровском направлении. Таким образом оперативное давление от вторжения ВСУ на эту территорию влияет на операции противника во всех секторах.

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