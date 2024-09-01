На Покровском направлении ситуация сложная и решения командования принимаются без промедлений. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.
"На направлении главного удара врага ситуация сложная. Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений", - написал он.
При этом отметил, что несмотря на то, что противник имеет преимущество в количестве вооружения и людей, благодаря нашим воинам, армия РФ несет ощутимые потери.
"Борьба за Украину продолжается", - подчеркнул Сырский.
Война в Украине - ситуация на Покровском направлении
Как сообщал УНИАН, 30 августа во время заседания Ставки верховного главнокомандующего Сирский сообщал, что наиболее сложная ситуация остается на Покровском направлении фронта в Украине.
По данным Генштаба, четверть боевых столкновений за минувшие сутки приходится на Покровское направление и горячее всего - возле трех населенных пунктов Гродовка, Новогродовка и Михайловка Донецкой области.
В ISW сегодня сообщили, что военное командование РФ, вероятно, передислоцировало в Курскую область некоторые подразделения, предназначенные для усиления наступления оккупантов на Покровском направлении. Таким образом оперативное давление от вторжения ВСУ на эту территорию влияет на операции противника во всех секторах.